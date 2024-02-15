جمال علام: دعونا نحتفل بتولي حسام حسن تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، عن ثقته الكبيرة في حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في تحقيق آمال وأهداف الشعب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال علام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن: "دعونا نحتفل جميعاً بتولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب، وأنا أعني كلمة الاحتفال بتولي حسام حسن".

وأضاف: "مجلس إدارة اتحاد الكرة مثله مثل باقي الشعب المصري لديه كل الثقة في حسام حسن، في تحقيق آمال وأحلام الشعب المصري خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "سوف نوفر كل الدعم للجهاز الفني الجيد خلال الفترة المقبلة، ولكن يجب على الجميع الوقوف مع المنتخب وبالأخص الإعلام قبل اتحاد الكرة، فالمنتخب يكون ناقص شيئاً كبيراً بدون جماهيره وإعلامه".

واختتم علام تصريحاته: "نتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام حسن، ونأمل في أن ينجح في الصعود إلى بطولة أمم أفريقيا 2025، وكأس العالم 2026".