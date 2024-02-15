حسام حسن: تدريب المنتخب دين في رقبتي للشعب ويجب رده

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على توليه قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بدلا من البرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

قال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "شرف لي التواجد في منتخب مصر الآن، تدريب المنتخب حلم تحقق، والتواجد بدعم الشعب المصري يشرفني".

أكمل: "الجميع ينظر لمصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وهناك دين كبير في رقبتي للشعب المصري يجب علي رده".

وأوضح: "أعد الشعب المصري والقيادة السياسية أن أبذل قصارى جهدي من أجل وضع مصر في مكانتها التي تستحقها، ويجب مساندة المنتخب من كل المنظومة، وهدفنا واحد هو إسعاد الشعب المصري".

وأتم تصريحاته: "الصبر مهم جدًا خصوصًا وأن الجهاز الفني وطني، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن".

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