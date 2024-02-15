باكيتا: مواجهة الأهلي ليست حاسمة.. و استعدينا بشكل جيد للمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على أهمية مباراة فريقه غداً، أمام الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا.

وقال باكيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة الأهلي مهمة للغاية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكنها ليست المواجهة الحاسمة للتأهل للدور القادم في البطولة".

وأضاف: "الإدارة وفرت لنا كل الإمكانيات لمواجهة الأهلي و استعدينا بشكل جيد لخوض المباراة، ولا أنظر لغيابات الأهلي، فالمباراة ستلعب بين 11 لاعباً ضد 11 لاعبا.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط من ثلاث لقاءات، فيما يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.