دورة الدوحة: بافليوشينكوفا تبلغ نصف النهائي على حساب كولينز

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: بلغت الروسية أناستازيا بافليوشينكوفا المصنّفة 32 عالمياً نصف نهائي دورة الدوحة لكرة المضرب للألف الخميس، بعد تغلّبها على الأميركية دانييل كولينز (6- 3)7 - 5 و 6 - 4.

وستلاقي بافليوشينكوفا (32 عاماً) التي حققت فوزها الأوّل على منافستها بعد ثلاث خساراتٍ سابقة، الفائزة من مواجهة الكندية ليلى فيرنانديز والكازاخستانية إيلينا ريباكينا لاحقاً.

كما تلعب البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (31)، واليابانية ناومي أوساكا (747) مع التشيكية كارولينا بليشكوفا (59) في وقتٍ لاحق أيضاً.

واحتاجت بافليوشينكوفا إلى ساعة و34 دقيقة لتحقيق الفوز على كولينز المصنّفة سابعة عالمياً سابقاً.

وتمكّنت الروسية من كسر إرسال منافستها مرّتين فيما خسرت إرسالاً واحداً، وذلك في المجموعة الأولى، قبل أن يُعاد السيناريو عينه في المجموعة الثانية.

وقالت بعد الفوز "كنت مصابةً لفترةٍ طويلة، لذا أنا سعيدة بأن أعود وأن أكون قادرة على المواجهة في جميع النقاط، والانتصارات تُعطيني الثقة".