موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد المرتقبة بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، في التاسعة من مساء يوم غد الجمعة ، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويخوض الأهلي المواجهة في صدارة ترتيب مجموعته بـ 5 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري ثالثًا بـ 4 نقاط.
تصريحات كولر ..
وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد التي تقام غدا، والمؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومشددًا على أن الأهلي هدفه الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.
وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي اليوم: «سبق أن خضنا مباراة في القاهرة أمام شباب بلوزداد، ونعلم أنه منافس شرس، ومواجهته ستكون صعبة، وتحتاج إلى تركيز شديد من جميع اللاعبين، لاسيما أن الفريق الجزائري يلعب على أرضه وسيدعمه جمهوره بكثافة».
وأكد المدير الفني أن الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، لافتا إلى أن اللاعبين الدوليين خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وأن هدفه الحفاظ على طريقة لعب الأهلي وأسلوبه خلال المباراة.
وأضاف كولر أنه متواجد مع الأهلي منذ عام ونصف، ويدرك تمامًا مدى صعوبة المباريات مع الأندية الجزائرية، وأن مباراة الغد أمام بلوزداد ستكون صعبة، كما يدرك أن أي فريق يواجه الأهلي يحاول أن يظهر أفضل ما لديه؛ لأنه يلعب أمام بطل القارة وهذا قدر الأهلي.
وشدد المدير الفني على أن قائمة الأهلي تزخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة يجيدون التعامل مع كل هذه الضغوط، وهؤلاء اللاعبون قادرون على تقديم مباراة تليق بالأهلي وحصد النقاط الثلاث أمام بطل الجزائر، خاصة أن فرق المجموعة أصبحت متقاربة وأي نقطة حاليا لها حسابات كثيرة، لهذا سوف نسعى بقوة لتحقيق الفوز.
وأوضح كولر أن الأهلي لديه قائمة كبيرة وجميع اللاعبين على مستوى واحد، ولديه الثقة في لاعبيه، خاصة أن الجميع يشارك مع الفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن الغيابات والإصابات واردة وجزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يعرف كيف يتعامل مع هذه الغيابات.