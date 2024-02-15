موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد المرتقبة بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، في التاسعة من مساء يوم غد الجمعة ، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويخوض الأهلي المواجهة في صدارة ترتيب مجموعته بـ 5 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري ثالثًا بـ 4 نقاط.

تصريحات كولر ..

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق جاهز لمباراة ‏شباب بلوزداد التي تقام غدا، والمؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا، ومشددًا على أن الأهلي هدفه الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.‏

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي اليوم: «سبق أن خضنا مباراة في القاهرة أمام ‏شباب بلوزداد، ونعلم أنه منافس شرس، ومواجهته ستكون صعبة، وتحتاج إلى تركيز شديد من ‏جميع اللاعبين، لاسيما أن الفريق الجزائري يلعب على أرضه وسيدعمه جمهوره بكثافة».‏

وأكد المدير الفني أن الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، لافتا إلى أن ‏اللاعبين الدوليين خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع ‏الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وأن هدفه الحفاظ على طريقة لعب الأهلي وأسلوبه ‏خلال المباراة.‏

وأضاف كولر أنه متواجد مع الأهلي منذ عام ونصف، ويدرك تمامًا مدى صعوبة ‏المباريات مع الأندية الجزائرية، وأن مباراة الغد أمام بلوزداد ستكون صعبة، كما يدرك أن أي ‏فريق يواجه الأهلي يحاول أن يظهر أفضل ما لديه؛ لأنه يلعب أمام بطل القارة وهذا قدر ‏الأهلي. ‏

وشدد المدير الفني على أن قائمة الأهلي تزخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة يجيدون ‏التعامل مع كل هذه الضغوط، وهؤلاء اللاعبون قادرون على تقديم مباراة تليق بالأهلي وحصد النقاط ‏الثلاث أمام بطل الجزائر، خاصة أن فرق المجموعة أصبحت متقاربة وأي نقطة حاليا لها ‏حسابات كثيرة، لهذا سوف نسعى بقوة لتحقيق الفوز.‏

وأوضح كولر أن الأهلي لديه قائمة كبيرة وجميع اللاعبين على مستوى واحد، ولديه الثقة في ‏لاعبيه، خاصة أن الجميع يشارك مع الفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن الغيابات ‏والإصابات واردة وجزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يعرف كيف يتعامل مع هذه الغيابات.