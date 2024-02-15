سيناريو مثير.. التعاون يتعادل مع أبها في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل التعاون أمام نظيره أبها بهدف لمثله، فى المبارة التى جمعت بينهما، بالجولة الـ 20 ضمنمنافسات مسابقة دوري روشن السعودي.

سجل أبها الهدف الاول عن طريق وليد عبد الوهاب فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، فيما أردك التعادل لفريق التعاون اللاعب أشرف المهديوي في الدقيقة الاخير من احداث اللقاء.

تشكيل أبها أمام التعاون

حراسة المرمى: تاتاروشانو.

خط الدفاع: مارسيل تيسراند، زياد الصحفي، إبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: محمد الكيندري، زكريا سامي، سعد بقير، أوروش ماتيتش، مشعل المطيري، فهد الجميعة.

خط الهجوم: حسن العلي.

تشكيل التعاون أمام أبها

حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: فهد العبد الرزاق، جيريتو، وليد الأحمد، إبراهيم الشعيل.

خط الوسط: أشرف المهديوي، فلافيو، كريستيان جوانكا.

خط الهجوم: ماتيوس كاسترو، موسى بارو، جواو بيدور