نجم الاهلي: واثقون لحصد نقاط مباراتي بلوزداد وميدياما (فيديو)

أعرب مدافع النادي الاهلي، ياسر إبراهيم، عن ثقته الكبيرة في استعدادات فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، بـ دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال ياسر إبراهيم، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الاهلي: “نستعد جيدًا لخوض مواجهتي شباب بلوزداد وميدياما الغاني، خارج الديار في دور المجموعات ونرغب في حصد نقاط المباراتين”.

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وأضاف: “نسعى جاهدًا لإسعاد جماهير النادي الاهلي المتواجدة في كل مكان، ونحن جميعنا نقدم ما لدينا من أجل استكمال مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا”.

ويتصدر النادي الاهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى، والتعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة.