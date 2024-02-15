كولر يستقر على مهاجم الاهلي أمام شباب بلوزداد.. مفجأة

كشف نجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسن، عن المهاجم الذي استقر عليه مارسيل كولر، لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خاص – كولر يستقر علي موديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد”.

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ويخوض الاهلي مباراة قوية ضد شباب بلوزداد الجزائري، في رحلة البحث عن بطاقة التأهل من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب شباب بلوزداد، غدًا الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، على ملعب 5 جويلية، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال.

ويقع حامل لقب أفريقيا، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد بلوزداد في المركز الثالث بـ4 نقاط.