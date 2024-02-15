هدف ملغي.. أرقام محمد شريف في مباراة الخليج ضد الاتفاق بـ الدوري السعودي

كشفت شبكة “سوفا سكور” العالمية عن أرقام الدولي المصري محمد شريف نجم الفريق الكروي الأول بنادي الخليج، أمام الاتفاق في مسابقة دوري روشن السعودي.

وشارك محمد شريف في خسارة فريقه الخليج أمام الاتفاق بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة تسجيل محمد شريف هدفًا في الدقيقة 91، إلا أنه ألغي بعد الرجوع لتقنية الـvar.

أرقام محمد شريف في مباراة الخليج والاتفاق

حصل محمد شريف على تقييم 6.8، في مباراة الخليج ضد الاتفاق، وذلك وفقًا لشبكة سوفا سكور، حيث شارك في 90 دقيقة.

لم يسجل مهاجم منتخب مصر في مباراة الخليج والاتفاق، ولم يصنع أيضا.

لم يسدد محمد شريف أي كرة على المرمى، فيما سدد كرة خارج المرمى، وتسديدة تم اعتراضها.

لمس نجم الخليج الكرة 22 مرة، فيما جاءت دقة تمريراته 15/15(100%)، وخلق فرص 1.

وفاز الفرعون المصري في الالتحامات الأرضية (2)2، والمبارزات الهوائية( 0)0.

ويحتل فريق الخليج المركز العاشر في سلم ترتيب بطولة دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة.