دوري أبطال آسيا.. مشاركة حجازي وتعادل الاتحاد وريمونتادا الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد اليوم الخميس مباريات ختام ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وأقيم اليوم 3 مباريات وهم، أولسان وكوفو، نافباخور والاتحاد، سباهان والهلال.

وفاز أولسان على كوفو بثلاثية نظيفة، فيما انتهت مباراة الاتحاد ونافباخور بالتعادل السلبي، وحقق الهلال الفوز على سباهان بثلاثية مقابل هدف.

وكان المدافع المصري أحمد حجازي، أساسيا مع اتحاد جدة، فيما شهدت مباراة الهلال وسباهان ريمونتادا للفريق السعودي، إذ سجل ميتروفيتش هدف الفوز للهلال في الدقيقة 94، ثم عزز عبدالله الحمدان بالهدف الثالث في الدقيقة 97.

وتقام مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل 20 فبراير 2024.

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