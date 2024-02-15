قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، المؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي للقناة: "مقابلة شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي المصري، ضمن لقاءات رابطة الأبطال، منقولة مجانا مباشرة وحصريا على القناة الأولى الجزائرية".

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، في التاسعة مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم الأهلي، يانج أفريكانز، شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة، برصيد 5 نقاط، فيما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني، بنفس عدد النقاط، وفي المركز الثالث والرابع، شباب بلوزداد الجزائري وميدياما، على التوالي، برصيد 4 نقاط، لكل منهما.

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