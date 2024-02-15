حمد إبراهيم: سنقاتل لإعادة الإسماعيلي لوضعه الطبيعي.. وجاهزون للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي رضاه عن أداء ومستوى اللاعبين بعد الانتصار الذي تحقق على حساب سيراميكا كليوباترا ،موضحا أن الثلاث نقاط جاءت نتاج عمل وجهد قدمه الجميع داخل النادي".

وأضاف مدرب الإسماعيلي :"أهُدى هذا الانتصار لجماهيرنا العظيمة ونعدهم بأننا سنستمر في اللعب بقتالية لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدوري ".

واستكمل تصريحاته :"لاعبو الفريق قدموا جهود كبيرة ونفذوا التعليمات بشكل مميز ،الجميع كانوا على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم وتعويض الخسارة التي تعرضنا لها في كأس رابطة الأندية".

وواصل :"الفريق تم تدعيمه بصفقات مميزة من اللاعبين الشباب والخبرة وسيكونوا إضافة كبيرة في استعادة مسيرة الانتصارات من جديد".

وأتم تصريحاته :"سنغلق تلك الصفحة وسنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة والتي سنبذل قصارى الجهد فيها للخروج بنتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا".