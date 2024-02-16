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أهداف مباريات اليوم الخميس 15 / 2 / 2024 بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 15 / 2 / 2024 مباريتان بالدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث أستضاف فريق الاسماعيلى نظيرة سيراميكا بينما التقى بلدية المحلة مع مودرن فيوتشر.

الإسماعيلى يعود إلى الانتصارات بثنائية فى شباك سيراميكا.. فيديو

استعاد فريق الإسماعيلى طريق الانتصارات بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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