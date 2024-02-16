7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يظهر الأهلي بالتيشرت الأسود أمام شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يعود محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، الى القاهرة غدا الجمعة، قادما من ألمانيا بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبى ، تحت إشراف طبيب ألمانى خلال الساعات الماضية.

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