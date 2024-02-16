إبراهيم صلاح يعلق على قرار عودته لقيادة فريق زمالك 2003

ياسر رشاد - القاهرة - علق إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، على توليه القيادة الفنية لفريق 2003 بالقلعة البيضاء، في ولاية ثانية له.



قال إبراهيم صلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي على قناة الزمالك، تلقيت مكالمة هاتفية من الكابتن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أبلغني خلالها برغبته في عودتي لقيادة تدريب فريق 2003.

وأضاف صلاح، وافقت على الفور دون تردد، أشعر بسعادة كبيرة بعودتي لبيتي الزمالك، حتى ولو كانت ظروف الفريق أصعب في الوقت الحالي.



وأتم، سأقود أول مران للفريق عصر الخميس، وقادرين على استعادة صدارة دوري الجمهورية مرة أخرى.