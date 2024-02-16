عبد الحليم: حسام حسن ينقل حماسه للاعبين وأتوقع نجاحه مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سينقل حماسه للاعبين، متوقعا نجاحه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار كان ينقصهم الحماس والروح وهو الدور الذى سيقوم به حسام حسن".

وأضاف: "أحيي حسام حسن على تمسكه بجهازه المعاون الذى عمل معه خلال فترة تدريبه في الأندية المختلفة على مدار السنوات الماضية".ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.