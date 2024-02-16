خالد جلال: هذه نصحيتي لحسام وإبراهيم حسن بعد تولي قيادة منتخب مصر



ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جلال، مدرب نادي الزمالك الأسبق أنه يجب على حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر التحلي بالهدوء والتركيز فقط على الملعب فقط.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات حسام وإبراهيم حسن تتسم دائمًا بالروح والحماس".

وأضاف: "حسام وإبراهيم حسن دائمًا يمنحان الدوافع للاعبين خصوصًا خلال تواجدهما مع الأندية الشعبية.. الحماس يأتي من أسلوب التدريب، والوحدات التدريبية العملية والنظرية".

وتابع: "تدريب الأندية يختلف عن المنتخبات، اللاعبون يتواجدون 10 أيام فقط في معسكر المنتهب، وعلى المدرب فقط نقل وجهة النظر الفنية للاعبين فقط".

وأكمل: "حسام حسن لديه الكثير من الخبرات، هو يتعرض لبعض الانتقادات بسبب بعض المواقف، وأعتقد أنه تغير كثيرًا في الموسمين الماضيين".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "حسام حسن سيكون إضافة لمنتخب مصر، لكنه يحتاج للدعم، ونصيحتي له هو وإبراهيم أنه يجب عليهما أن تكون تصريحاتهما هادئة، وأن يكون تركيزهما على الملعب فقط، وعدم التركيز مع الانتقادات".