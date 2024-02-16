‏بركات: جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعمون حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يدعمون وجود حسام حسن في تدريب المنتخب الوطني. وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نريد التأكيد على أن جميع اللاعبين عليهم معرفة قيمة منتخب مصر، وعليهم اللعب بنفس حماس حسام وإبراهيم حسن عندما كانا في الملعب". وأضاف: "كواحد من أعضاء المجلس أؤكد على دعم جميع الأعضاء لحسام حسن، وسنلبي جميع طلباته

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

وشهدت جلسة التوقيع كذلك حضور كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري الجديد لمنتخب مصر.