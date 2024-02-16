بركات: حسام حسن قادر على تكرار إنجاز الجوهري وشحاتة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يستحق الحصول على ذلك المنصب.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن من أفضل المدربين في مصر خلال المواسم الماضية، ويستحق التواجد في تدريب منتخب مصر، لديه تاريخ طويل في الملاعب، والجميع يفخر بمشواره في الملاعب".

وأضاف "هو يستطيع تكرار تجربتي محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسبق له إحداث طفرة كبيرة مع منتخب الأردن.. والمساندة والدعم سيساعداه كثيرًا".

وأتم حديثه "الشعب المصري يتنفس كرة القدم، وحسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب