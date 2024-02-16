في حضور وسائل الإعلام.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي المران الختامي اليوم على ملعب المباراة، وحضرت وسائل الإعلام ربع الساعة الأولى منه، وفقا لقواعد البطولة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل مران اليوم للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء غدا الجمعة، على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

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