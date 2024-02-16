تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم النادي الأهلي استعداداته، اليوم الخميس، لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرتين مع اللاعبين، حذرهم خلالها من المساحات، مطالبا ثلاثي وسط الملعب بالضغط.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السيولة

خط الهجوم، كريم فؤاد، حسين الشحات، محمود كهربا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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