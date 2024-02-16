رسمياً.. راعي جديد للزمالك لمدة ثلاث سنوات مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مسؤولو مجموعة ريجينا الغذائية عبر حسابهم المجموعة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توقيع عقود رعاية الفرق الرياضية المختلفة بنادي الزمالك لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

وقام بتوقيع عقد الرعاية كريم أبو غالي الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية، ومحمد يحيى لطفي ممثل الشركة المتحدة للرياضة.

وجاء هذا التوقيع من قبل مجموعة ريجينا الغذائية، في ظل استراتيجية المجموعة ، لرعاية كبرى الفعاليات الرياضية، وسبق وأن وقعت المجموعة عقود رعاية للمنتخب المصري لكرة اليد كراع مسوق حتى عام 2031.

وسوف يتم عقد مؤتمراً صحفياً، خلال الأيام المقبلة بحضور ممثلي مجموعة ريجينا، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وعدد من لاعبي الفريق للإعلان عن توقيع العقود بشكل رسمي.