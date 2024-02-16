جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم الخميس 15 فبراير، ختام الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، وأقيم في الختام مباراتين، بلدية المحلة وفيوتشر، الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

وحقق بلدية المحلة الفوز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، فيما فاز الإسماعيلي على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2-1.

ونرصد جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة:

إنبي، برصيد 22 نقطة

زد، برصيد 20 نقطة

الاتحاد السكندري، برصيد 19 نقطة

بيراميدز، برصيد 18 نقطة

طلائع الجيش، برصيد 18 نقطة

سموحة، برصيد 17 نقطة

المصري، برصيد 17 نقطة

الأهلي، برصيد 14 نقطة

سيراميكا كليوباترا، برصيد 14 نقطة

الجونة، برصيد 14 نقطة

فيوتشر، برصيد 13 نقطة

بلدية المحلة، برصيد 13 نقطة

الزمالك، برصيد 11 نقطة

الإسماعيلي، برصيد 11 نقطة

البنك الأهلي، برصيد 10 نقطة

المقاولون العرب، برصيد 7 نقطة

الداخلية، برصيد 7 نقطة

فاركو، برصيد 5 نقطة

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