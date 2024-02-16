بركات: حسام حسن يستطيع تكرار تجربتي الجوهري وشحاتة

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يستحق الحصول على ذلك المنصب.

أضاف محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن من أفضل المدربين في مصر خلال المواسم الماضية".

وواصل: "حسام حسن يستحق التواجد في تدريب منتخب مصر، لديه تاريخ طويل في الملاعب، والجميع يفخر بمشواره في الملاعب".

وأضاف: "هو يستطيع تكرار تجربتي محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسبق له إحداث طفرة كبيرة مع منتخب الأردن.. والمساندة والدعم سيساعداه كثيرًا".

واختتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الشعب المصري يتنفس كرة القدم، وغضب بعد المستوى في بطولة كأس إفريقيا، ولكن رب ضارة نافعة، ويكون تعيين حسام حسن هو نقطة فارقة مع المنتخب".