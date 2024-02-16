مدرب الزمالك السابق: جوميز مميز..وأتوقع نجاح حسام حسن مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى أحمد عبدالمقصود، المدير الفني السابق للزمالك، بالدور الذي قام به مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية سواء رفع إيقاف القيد وإبرام العديد من الصفقات.

أضاف عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك أبرم صفقات قوية وأتوقع تأقلم محمد شحاتة وناصر ماهر سريعا مع الفريق".

وتابع: "جوميز مدير فني مميز للغاية ويهتم باللاعبين الناشئين وسينجح مع نادي الزمالك وسيقوم بتطوير مستوى اللاعبين".

عبدالمقصود: حسام حسن نجم كبير

قال أحمد عبدالمقصود، المدير الفني السابق للزمالك، أن حسام حسن كان يستحق الحصول على فرصة تدريب منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وأشار عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن نجم كبير وأتوقع نجاحه مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ودائما أرى أن المدرب الوطني هو الأحق بالحصول على الفرصة".

وواصل: "رفضت عروض من أحد البرامج التلفزيونية بمقابل مادي للهجوم على نادي الزملك والحديث عن مستحقاتي المتأخرة لأن النادي بيتي".

