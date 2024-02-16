موعد تحرك بعثة الأهلي لملعب 5 جويلية استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بالعاصمة الجزائرية عقب المحاضرة الفنية التي تبدأ في السادسة والربع من مساء اليوم متوجها إلى ملعب ٥ جويلية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

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ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ويتصدر المارد الأجمر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد5 نقاط يليه فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ، فيما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويًا مع ميدياما الغاني .

من المقرر أن يرتدي الأهلي الزي الأسود وحارس المرمى يرتدي الزي الأصفر، في مواجهته أمام بلوزداد على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.