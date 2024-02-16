شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الوفود عند نقطة انطلاق ماراثون Run For Gaza بمحمية وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمعت الوفود عند نقطة انطلاق ماراثون run for Gaza، بمحمية وادى دجلة، ويتم تنظيم الماراثون تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وشهد المارثون الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

وتبلغ قيمة جوائز الماراثون 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثانى، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف جنيه.

وهناك عدة جهات شريكة فى تنظيم الحدث، وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضـة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتى، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى.