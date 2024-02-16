اليوم .. 3 مواجهات نارية في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويحل الشباب ضيفًا ثقيلاً على ضمك في المباراة التي ستجمع بينهما على إستاد النادي في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يواجه الوحد فريق الطائي على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

في الختام يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.