إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

فجّر الأعلامي إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، إلى صفوف الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامجه “90+”: “حسم رمضان صبحي موقفه، وأبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الموسم المقبل”.

وأضاف: “طلب رمضان صبحي، بشكل نهائي وحاسم الرحيل عن بيراميدز في نهاية الموسم إلى الزمالك”.

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وأوضح: “رفض رمضان صبحي الاستمرار مع نادي بيراميدز، ويرى أنه يحتاج إلى فريق جماهيري كبير من أجل التعبير عن مستواه الحقيقي”.

وأتم: “رمضان صبحي يرغب في خوض تجربة عبد الله السعيد بعدما تأكد من عدم عودته لصفوف الأهلي مرة أخرى”.

الجدير بالذكر أن عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، أنضم مؤخرًا إلى صفوف الزمالك ليتم قيده بالفعل في قائمة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتمسك بشدة عبد الله السعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة الحالية في ظل رغبته الكبيرة بالرحيل عن بيراميدز خلال الشتاء الجاري.