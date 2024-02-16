قرار جديد من مبابي تجاه باريس سان جرمان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، قرارًا جديدًا من النجم الفرنسي كيليان مبابي، تجاه فريقه باريس سان جيرمان.

وقرر مبابي، الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “أخبر كيليان مبابي باريس سان جيرمان أنه لا يوجد طريق للرجوع عن قراره ولا يريد تلقي أي اقتراح مضاد”.

وأضاف: “ولهذا السبب سيتواصل مبابي وباريس سان جيرمان معًا خلال الأشهر المقبلة عبر الطرق الرسمية والرسمية بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم”.

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وتابع: “أعد باريس سان جيرمان بالفعل خطته الاحتياطية بدون مبابي منذ ديسمبر.. سيكون هناك على الأقل ثلاث تعاقدات كبيرة هذا الصيف”.

وواصل: “لاعب كبير ليحل محل كيليان في المقدمة بالطبع؛ ولكن أيضًا لاعب خط وسط كبير وقلب دفاع موهوب سينضم إلى باريس سان جيرمان”.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات مع مبابي أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ولكن رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدماته لأطول وقت منعت إتمام الصفقة.