حسام حسن يُطالب نجم الاهلي بعدم الاعتزال الدولي

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، عن بعض القرارات من العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر.

وقال إبراهيم سعيد، خلال تصريحات عبر برنامج “90+”: “حسام حسن، طلب من لاعب خط وسط النادي الاهلي، عمرو السولية، بعدم التفكير في الاعتزال الدولي، وهذا يعني احتمالية انضمامه لصفوف المنتخب بشكل كبير”.

وأضاف: “حسام حسن لا ينظر لعامل السن أو أي شئ سوى المستوى في الملعب، لذلك فقد أعاد قبلة الحياة إلى نجم الزمالك شيكابالا”.

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وتابع: “في حال تألق شيكابالا مع الزمالك سيكون في الحسابات”.

وشدد إبراهيم سعيد على أن المنتخب الوطني المصري، لا يحتاج إلى عناصر من الفئة العمرية الكبيرة، خلال الفترة المقبلة، بل يحتاج للفئة الشبابية بشكل أكبر من أجل تحقيق نتائج أفضل.

وقدم اتحاد الكرة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعدما تم تعيينه عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد الإخفاق في كأس أمم أفريقيا 2023.