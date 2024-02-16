بسبب دروجبا.. مورينيو يتجاهل محمد صلاح

تجاهل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي السابق، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال مورينيو خلال حواره مع نجم المان يونايتد السابق ريو فيرديناند: “لا أستطيع الذهاب إلى أفريقيا. هناك الكثير في كل مكان!”.

وأضاف: “كان لدي دروجبا، جيريمي، كالو، أوبي ميكيل، إيسيان… في كل مرة أذهب إلى أفريقيا لا أستطيع المشي. الرجال يحبونني!”.

وواصل: “حتى في أوروبا مع العديد من الرجال الأفارقة، الناس يحبونني حقًا”.

وأردف: “لأكون صادقًا، أنا أحب اللاعبين وأشعر أن اللاعب الأفريقي مخلص جدًا ونقي جدًا”.

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وتابع: “أنا أحب مانشستر يونايتد وجماهيره. أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام”.

واستطرد: “أنا أنتظر في أقرب وقت ممكن أن يصبح مانشستر يونايتد مرة أخرى مانشستر يونايتد الذي أحببته”.

وقال مورينيو عن موسم 2017/2018 في مانشستر يونايتد: “ربما هناك فرصة للفوز بهذا الدوري، أليس كذلك؟”. “لأنه إذا ثبت أن مانشستر سيتي مذنب في اللعب المالي النظيف وهم يخالفون القواعد… فسوف يخسرون بضع نقاط وربما نفوز بهذا اللقب!”.