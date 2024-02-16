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بسبب دروجبا.. مورينيو يتجاهل محمد صلاح

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مورينيو وصلاح

مورينيو وصلاح

تجاهل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي السابق، محمد صلاح، نجم الإنجليزي.

وقال مورينيو خلال حواره مع نجم المان يونايتد السابق ريو فيرديناند: “لا أستطيع الذهاب إلى أفريقيا. هناك الكثير في كل مكان!”.

وأضاف: “كان لدي دروجبا، جيريمي، كالو، أوبي ميكيل، إيسيان… في كل مرة أذهب إلى أفريقيا لا أستطيع المشي. الرجال يحبونني!”.

وواصل: “حتى في أوروبا مع العديد من الرجال الأفارقة، الناس يحبونني حقًا”.

وأردف: “لأكون صادقًا، أنا أحب اللاعبين وأشعر أن اللاعب الأفريقي مخلص جدًا ونقي جدًا”.

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وتابع: “أنا أحب مانشستر يونايتد وجماهيره. أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام”.

واستطرد: “أنا أنتظر في أقرب وقت ممكن أن يصبح مانشستر يونايتد مرة أخرى مانشستر يونايتد الذي أحببته”.

وقال مورينيو عن موسم 2017/2018 في مانشستر يونايتد: “ربما هناك فرصة للفوز بهذا الدوري، أليس كذلك؟”. “لأنه إذا ثبت أن مانشستر سيتي مذنب في اللعب المالي النظيف وهم يخالفون القواعد… فسوف يخسرون بضع نقاط وربما نفوز بهذا اللقب!”.

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