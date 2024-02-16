"فقرات بدنية ".. تفاصيل مران الزمالك استعداداً للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بالدوري.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع ناصر منسي مهاجم الفريق على هامش مران اليوم الجمعة، للاطمئنان على اللاعب في ظل إصابة القدم التي يعاني منها اللاعب.

وخضع اللاعب زياد كمال لاعب وسط الفريق لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على هامش مران الفريق اليوم الجمعة، في ظل معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة ليفلز الودية.

وخصص المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه جوميز فقرة تدريبات بدنية خلال مران الفريق، لتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية، بالإضافة إلى تدريبات خاصة للمواقف الهجومية لزيادة الفاعلية على المرمى.

وقاد جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض فقرة تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة تدريبات بالكرة، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد للفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية خلال المران، لتطبيق بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".