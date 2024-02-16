أن بي ايه: تغريم تاكر بسبب طلبه الرحيل علناً

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : غرَّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مهاجم لوس أنجليس كليبرز بي.جيه. تاكر مبلغ 75 ألف دولار الخميس، بسبب تصريحاته العلنية في وقت سابق من هذا الشهر بشأن رغبته في الانتقال إلى فريق آخر.

وأدلى اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بتصريحات للعديد من الصحافيين حول رغبته في الانتقال إلى صفوف نادٍ آخر قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات قبل أسبوع.

وهذه أكبر غرامة تفرضها رابطة الدوري على لاعب هذا الموسم والأكبر منذ تغريم زميله جيمس هاردن في كليبرز مبلغ 100 ألف دولار بسبب تصريحات مماثلة في آب/أغسطس الماضي.

وكان تاكر جزءًا من صفقة تبادلية ضخمة لثلاثة فرق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي انتقل بموجبها هاردن وتاكر من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى كليبرز.

ولم يلعب تاكر الذي ساهم في تتويج ميلووكي باكس بلقب الدوري عام 2021، مع كليبرز منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر وبلغ معدله 1.3 نقطة و2.9 كرة مرتدة فقط خلال 15 مباراة هذا الموسم مع كليبرز وسفنتي سيكسرز معا.