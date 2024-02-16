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عبدالناصر زيدان: هذا الشخص حسام حسن يريد رحيله بسبب محمد صلاح

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ياسر رشاد - القاهرة - هاجم عبدالناصر زيدان المسؤولين في اتحاد الكرة، بعد الظهور السيء للصورة التذكارية، خلال تقديم المدرب حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن الشكل الذي ظهر به المؤتمر في الصورة التذكارية غير جيد على الإطلاق.

وأضاف، أن هناك أشخاص كانوا غير مستعدين للتصوير ورغم ذلك ظهروا على منصة التقديم بجوار حسام حسن واتحاد الكرة.

وأكمل، حسام حسن طبيب المنتخب محمد أبو العلا، سبب أزمة محمد صلاح مع المنتخب والمصريين بسبب تشخيصه الخاطئ.

وتابع، أن بسبب هذا الأمر طالب حسام حسن بعدم تواجده على رأس الجهاز الطبي بالمنتخب حتى هذه اللحظة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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