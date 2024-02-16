كلينسمان يرحل عن تدريب كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم اليوم الجمعة إقالة الألماني يوجن كلينسمان المدير الفني للريدز بعد خروج المنتخب من منافسات بطولة كأس آسيا على يد منتخب الأردن في الدور قبل النهائي.

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وكان منتخب كوريا الجنوبية تلقي هزيمة مفأجاة من منتخب الأردن بهدفين نظيفين ، ليخرج من البطولة رغم امتلاكه مجموعة من النجوم المحترفين في أوروبا.

ولم يحقق كلينسمان الفوز في بطولة كأس آسيا سوي في مباراة واحدة فقط بدور المجموعات، ثم تعادلوا في الدقيقة 99 أمام المملكة العربية السعودية، لينجح في العبور بركلات الترجيح.

وتولي كلينسمان تدريب المنتخب الكوري في مارس 2023 وذلك حتى مونديال 2026 ولكن جاءت إقالته بعد اقل من سنة لخروج كوريا من بطولة آسيا كونها المرشح الأبرز للفوز باللقب.