نانسي طمان لاعبة الجمباز خارج اولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للجمباز، اليوم الجمعة، غياب اللاعبة نانسي طمان، عن أولمبياد باريس 2024، والتي ستقام في الصيف المقبل.

قال إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، في تصريحات للصحفيين، إن نانسي طمان تعرضت للإصابة في بطولة كأس العالم، المقامة بالقاهرة.

وأشار إلى أنه تواصل مع اللاعبة لمعرفة حالتها الصحية، موضحا أنها لن تلحق بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد، وبالتالي ستغيب عن المحفل العالمي.

تعرضت نانسي طمان للإصابة في تصفيات جهاز حصان القفز بكأس العالم للجمباز الفني، وتم نقلها للمستشفى، وتبين إصابتها بشرخ في أصابع اليد والقدم لتودع البطولة مبكرا.

يذكر أن نانسي طمان هي المصنفة الأولى على مستوى أفريقيا، كما أنها صاحبة ذهبية كأس العالم بالقاهرة عام 2021.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز، قد منح مصر في وقت سابق، شرف استضافة البطولة على مدار 3 سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.