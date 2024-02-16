كلوب مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الألماني يورجن كلوب المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بجائزة مدرب شهر يناير والمقدمة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي .

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ونجح كلوب في قيادة الريدز خلال شهر يناير لتحقيق الفوز في 3 مباريات أمام نيوكاسل (4-2) وبورنموث (4-0) وتشيلسي (4-1) وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتفوق مدرب ليفربول في الجائزة على كل من ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وروب إدواردز مدرب لوتون تاون.

ويتصدر الفريق الكروي بنادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة ، متفوقًا على مانشستر سيتي بفارق نقطتين.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويلتقي ليفربول بنظيره برينتفورد غدا السبت على أرضية ستاد جريفين بارك في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.