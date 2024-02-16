مدرب الاهلي السابق يقترب من قيادة منتخب الجزائر

قال مصطفى خليفاوي، الناقد الرياضي الجزائري، إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تراجع عن فكرة التعاقد مع كارلوس كيروش لتولي تدريب محاربي الصحراء.

وقال خليفاوي، خلال برنامج «الماتش»: “الاتحاد الجزائري تراجع عن عرضه بشأن المدرب كارلوس كيروش لتدريب منتخب محاربو الصحراء”.

وأضاف: “الاتحاد الجزائري حاليا يفاضل بين أكثر من مدرب ولكن يأتي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب نيجيريا هو الأقرب لتولي المهمة”.

الجدير بالذكر أن جوزيه بيسيرو، وصل مع منتخب نيجيريا، نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، وخسر أمام البلد المضيف كوت ديفوار، بنتيجة 2-1.

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وعن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، قال خليفاوي: “ستكون مواجهة من العيار الثقيل، ويصعب التكهن بنتيجتها خاصة وأن الأهلي يمتلك خبرات إفريقية كبيرة فيما يلعب الفريق الجزائري وسط أنصاره”.

وأكد خليفاوي أن فريق شباب بلوزداد سيفتقد لجهود نجميه فقط ولكنه يمتلك في المقابل كوكبة من النجوم تستطيع تعويض الغيابات في لقاء اليوم الجمعة.