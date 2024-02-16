بالتردد. قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

يكشف لكم “كورة 365” عن قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي 2023-2024.

يستعد فريق الاهلي بقيادة مارسيل كولر، لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف ملعب 5 يوليو، مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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يخوض المارد الأحمر هذا اللقاء متصدراً مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الفريق الجزائري المجموعة بـ 4 .

وتذاع هذه المباراة التي تقام في الجزائر، عبر قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

قناة مفتوحة تذيع مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

كما أنها تنقل عبر قناة الجزائرية المفتوحة، عبر القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

-‌ التردد: 11680.

– معامل الترميز: 27500.

– معامل الاستقطاب: أفقي.

– معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

– القمر الصناعي: نايل سات.