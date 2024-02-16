7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024 العديد من الأحداث والاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

5 إصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلى فى دورى nile

يواصل فريق الكرة بنادى الزمالك تدريباته، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يقدم لاعبو الزمالك مستوى جيدا فى التدريبات الجماعية للفريق من أجل إثبات جدارتهم فى ارتداء القميص الأبيض وفرض أنفسهم على التشكيلة الأساسية، خاصة مع المدير الفنى الجديد البرتغالى جوزيه جوميز، لكن هناك 3 لاعبين يعتبرهم الخواجة من الأساسين معه خلال الفترة المقبلة

رمضان صبحى على رأس خريطة تعاقدات الزمالك في الصيف

يضع مسئولو نادى الزمالك رمضان صبحي نجم بيراميدز على رأس خريطة تعاقدات القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للفريق بشرط الاتفاق مع ناديه.

وقع لاعب المصرى البورسعيدى السابق وبورفؤاد الحالى عز الدين الباسطى عقد احتراف بنادى براندون يونايتد الإنجليزى، الذى يلعب بدورى نورزان ليج بشمال إنجلترا، بحضور إبراهيم هلهول المدرب المصرى فى الاتحاد الإنجليزى.

يحدد اتحاد الكرة، في اجتماع له الأسبوع المقبل، أسعار تذاكر نهائي كأس مصر المقرر اقامته بالسعودية في الثامن من مارس القادم، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

تأهل 5 لاعبين مصريين وهم، أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، إلى الدور ربع النهائي ببطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

كشف مصدر بنادى الزمالك عن رفض تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، مع التمسك بما حكمت به المحكمة الرياضية الدولية "كاس".