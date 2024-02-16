تشكيل الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد.. موديست يقود الهجوم

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب نظيره شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويقود الفرنسي أنطوني موديست، هجوم المارد الأحمر أمام شباب بلوزداد، بينما يعوض أكرم توفيق غياب أليو ديانج وكوكا في الوسط.

تشكيل الاهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق ، مروان عطية، إمام عاشور.

وفي الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أنطوني موديست.