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تشكيل الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد.. موديست يقود الهجوم

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الأهلي

الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب نظيره شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويقود الفرنسي أنطوني موديست، هجوم المارد الأحمر أمام شباب بلوزداد، بينما يعوض أكرم توفيق غياب أليو ديانج وكوكا في الوسط.

تشكيل الاهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق ، مروان عطية، إمام عاشور.

وفي الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أنطوني موديست.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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