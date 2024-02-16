إحماءات لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى لاعبو النادي الأهلي الإحماءات التي تسبق المباراة، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي نادي الأهلي نظيره الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ويدخل النادي الأهلي مواجهة شباب بلوزداد بالتشكيل الرسمي التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية -إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - طاهر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما احتل الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 4 نقاط.