صالح جمعة يصل العراق للانضمام إلى صفوف فريق الكرخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وصل صالح جمعة لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق إلى العراق، من أجل الانضمام إلى صفوف فريقه الجديد الكرخ العراقي.

وكان صالح جمعة قد أنضم إلى صفوف فريق الكرخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع النادي الإسماعيلي بالتراضي.

ويتولى هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كيلوباترا، مهمة القيادة الفنية لفريق الكرخ العراقي منذ يناير الماضي.

وكان باستقبال اللاعب في مطار بغداد مدير مكتب رئيس نادي الكرخ مصطفى إياد، ومدير الإدارة بالنادي عمر سعد.