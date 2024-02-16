أول تعليق من مصطفى شوبير حارس الأهلي بعد تألقه أمام شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - خرج مصطفى شوبير ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بأول تعليق بعد تألقه في لقاء شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء إن المباراة كانت صعبة وكبيرة أمام منافس كبير ليس سهلاً على ملعبه ووسط جماهيره ولديه عناصر مهمة.

وتابع:" كل مباراة نخوضها من أجل الفوز وكنا نتمنى أن نتغلب على شباب بلوزداد ولكن اللقاء خرج بالتعادل".

وتمنى شوبير الشفاء العاجل للحارس محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف في مباراة الرأس الأخضر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

وأتم شوبير تصريحاته قائلاً:" الأهلي لديه عناصر مجهدة بسبب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية أيضاً".

وتألق مصطفى شوبير بشكل لافت وتصدى لفرص محققة أمام الفريق الجزائري.