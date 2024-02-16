الأهلي يستمر في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويستمر الأهلي في صدارة ترتيب مجموعته على الرغم من التعادل أمام بطل الجزائر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، حيث تعادل في ثلاثة وفاز في مواجهة واحدة.

فيما يأتي شباب بلوزداد الجزائري في الوصافة بخمسة نقاط، بعدما لعب 4 مواجهات.

ويحل يانج أفريكانز في المركز الثابث بترتيب المجموعة بخمس نقاط أيضًا، بعدما لعب 4 لقاءات.

فيما يتزيل ميدياما الغاني ترتيب المجموعة بأربعة نقاط من 4 لقاءات.

وكان الأهلي قد واجه شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر ملاقاة الأهلي لمنافسه ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالمسابقة القارية.