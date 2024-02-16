إنبي يفوز في دوري الجمهوية وبطولة براعم القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنبي مواليد 2007 فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، ضمن منافسات مسابقة دوري الجمهورية لهذا الموسم.



خاض إنبي والمقاولون العرب 2007 المواجهة في المواجهة التي لُعبت اليوم الجمعة، في المباراة التي جاءت على مجمع النادي البترولي.

سجل هدف إنبي الوحيد عن طريق اللاعب عمر العزب، والذي نجح في قيادة الفريق البترولي للفوز على الذئاب.

في سياق متصل، حقق فريق إنبي مواليد 2014 الانتصار فى بطولة البراعم لمنطقة القاهرة على فيوتشر بنتيجة 3/0، في المواجهة التي أقيمت على ملاعب نادى إنبى صباح اليوم.

جاءت ثلاثية النادي البترولي عن طريق؛ مازن مصطفي، ومحمد ابراهيم، ومروان أدهم نشات.