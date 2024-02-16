كولر: بلوزداد منافس صعب.. والأهلي لم يقدم مستواه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن المباراة كانت صعبة أمام شباب بلوزداد الجزائري كانت صعبة للغاية بسبب ابتعاد الفريق عن المباريات الرسمية خلال فترة توقف الدوري بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وقال كولر عقب التعادل مع بلوزداد بدون أهداف بدوري أبطال أفريقيا:" لم نلعب منذ 6 أسابيع والتفوق البدني كان لصالح الفريق الجزائري ، المباراة كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا والتعادل نتيجة مقبولة".

وأضاف:" شباب بلوزداد يلعب كرة جماعية وراقية وهو منافس قوي وكنت أعلم ذلك قبل اللقاء ولذلك أنا راضٍ عن التعادل في لقاء اليوم".

وأتم قائلاً:" مهمتنا صعبة في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ونسعى لتحقيق الفوز في مباراتي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني".