لاعب إسرائيلي قد يترك سلتيك بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

الرياص - اسماء السيد - لندن: كشف المدرب الأيرلندي الشمالي لسلتيك براندن رودجرز الجمعة، أن لاعبه الإسرائيلي لييل أبادا قد يغادر النادي المتصدر للدوري الاسكتلندي في كرة القدم بالإعارة في ظل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين من بعض الجماهير.

ولن يُستدعى أبادا إلى المباراة المقبلة أمام كيلمارنوك السبت في المرحلة 26 من الدوري، بعدما كان غاب عن مواجهة سانت ميرين في المرحلة الماضية.

وتعرّض اللاعب البالغ 22 عاماً للضغط في إسرائيل بسبب دعم مشجعي سلتيك للفلسطينيين.

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) والذي خلف أكثر من 1160 قتيلاً، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

"فلسطين حرة"

ورداً على الهجوم، شنّت إسرائيل هجوماً أسفر حتى الآن عن مقتل 28775 شخصا في غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ورفعت جماهير سلتيك لافتات كتبت عليها "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة" بعد الهجمات على إسرائيل ورد الأخيرة في قطاع غزة.

وتابعت الجماهير إظهار دعمها للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.

وقال رودرجز "أجريت العديد من المحادثات مع لييل"، مضيفاً "إنه يتمرّن، إنه يعمل بعيداً".

"يجب أن أحمي الفريق"

وتابع المدرب السابق لليفربول وليستر سيتي الإنكليزيين "لكن هذه الفترة تتعلّق بالحالة الذهنية وإذا لم تكن جاهزاً، لا يمكنني المخاطرة معه. حتى وإن كنا ندعم اللاعب دائماً، يجب أيضاً أن أحمي الفريق".

وأردف المدرب الذي حقق لقب الدوري الاسكتلندي مرتين مع سلتيك (2016 - 2017 و2017 - 2018) "هذا لاعب شاب، عمره 22 عاماً، وبعيد جداً عن المنزل. يُمكن للناس أن يتكلموا عمّا يحدث هناك ومن ثم ينسون (ما يحصل). لكن هذا الواقع بالنسبة إليه، هذه هي حياته".

وأشار المدرب إلى أنه "كل يوم، كل ليلة، تعيش العائلات في الحرب. لذا فإن الموقف صعب جداً عليه. على المستوى الإنساني، أتعاطف كثيراً معه"، مضيفاً إنه "سيعتني" بأبادا.

وأكمل "حين يُصبح مستعداً، في حال أصبح مستعداً، سيكون قادراً على أن يُعطينا كل شيء".