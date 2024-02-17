بركات يشيد بـ ياسر إبراهيم ويؤكد: الأفضل في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد بركات، نجم منتخب مصر السابق، بالمستويات التي يقدمها ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، مؤكدًا أنه الأفضل في مصر في الوقت الحالي.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «ياسر إبراهيم نضج بشكل كبير جدًا، هو أفضل لاعبي الأهلي على الإطلاق، هو أفضل مدافع في مصر حاليًا، بلا منازع، يجب أن نقول ذلك، وعلى الجميع أن يعرف ذلك».

وأضاف: «مستوى ثابت من ياسر إبراهيم منذ فترة كبيرة، الذي كان يقدم اليوم عمله وعمل زملائه في نفس الوقت، هو نجم الأهلي بلا منازع خلال 90 دقيقة».

وتابع: «شباب بلوزداد في الشوط الأول كان يلعب كرات طولية وهي سهلة للمدافع، وفي أوقات أخرى كانوا يلعبون كرات على الأرض».

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: «الضغط زاد من فريق شباب بلوزداد في الشوط الثاني، وأصبح معظم لعبهم على الأرض، ويلعبون بين الخطوط، وفرصهم على مرمى الأهلي زادت».